Con lui mi sto facendo del male | ma non riesco a lasciarlo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ciao sono N., frequento da 7 mesi un uomo della mia stessa età. Non è sposato, non ha figli, né compagne e dice che a lui piacciono le donne. Io gli piaccio ma non mi ama, non sono la sua fidanzata. Racconta anche un po’ di bugie anche perché non le ricorda e quindi viene a galla la verità, ma io faccio finta di niente. Ci vediamo poco, lui lavora sia di giorno che di notte, ma anche quando è di festa non ci vediamo perché vuole i suoi spazi. Dice di non avere tempo lui, mentre io sono uscita anche alle 3 di notte per incontrarlo. E lui sempre lì a dire che non si sente impegnato, ma gli piaccio. Quando gli chiedo di vederci dice che non ha tempo e che non lo capisco, lui sa che mi sono innamorata di lui ma continua a dire che non mi ha dato nessuna aspettativa. Risponde poco ai messaggi e alle chiamate quasi mai: non so che fare. Mi tiro indietro, ma poi lo cerco e lo voglio di nuovo. ...