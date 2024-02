Comuni | Meloni | ‘non ci arrendiamo a spopolamento borghi’

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’Aquila, 7 feb. (Adnkronos) – “I borghi e le aree interne sono luoghi che conservando la loro identità e garantiscono l’identità dell’Italia. Non ciallodi questi territori. Sappiamo che c’e’ ancora molto da dare e siamo pronti a farlo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia, a L’Aquila per la firma dell’Accordo di sviluppo e coesione tra la presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Credo che dare l’ idea che non ci possa essere un’ alternativa è un grandissimo favore a Giorgia Meloni. Io continuerò a ... (calcioweb.eu)

L'Aquila, 7 feb. (Adnkronos) - "I borghi e le aree interne sono luoghi che conservando la loro identità e garantiscono l'identità dell'Italia. Non ci arrendiamo allo spopolamento di questi territori.ROMA, 07 FEB - "Sono particolarmente contena di essere qui oggi nonostante, confesso, aver fatto Roma-Tokyo e ritorno in meno di 72 ore mi ha un tantino provato, probabilmente sto diventando troppo ve ...Il Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e CCIAA Frosinone Latina Giovanni Acampora ha incontrato oggi a Largo Chigi il Ministro per le Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ...