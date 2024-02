Comprava sms Azienda furbetta prende la multa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Vendere i propri sms in eccesso per pochi euro – di solito 5 – "è un pericolo che non vale davvero la pena di correre", dice Massimiliano Capitanio (foto), commissario dell’Agcom, l’autorità per la garanzia nelle Comunicazioni che ha inflitto unadi 280mila euro a un’brianzola che acquistava messaggini on-line spacciandosi per un operatore abilitato, "ma non era così". Oltre a essere una pratica illegale, "l’utente - mette in guardia il commissario - corre il rischio che organizzazioni criminali possano usare il suo numero per commettere reati". L’indagine costata cara al marchio monzese è stata portata avanti con il gruppo Radiodiffusione ed Editoria della guardia di finanza, che ha bloccato alcune applicazioni ed è sfociata nel salasso per i i trasgressori. Il meccanismo era semplice: gli Sms venduti tramite applicazioni o siti ...