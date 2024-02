Compagnoni osanna | «Inter | due segreti e tre giocatori! Impensabile»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)esalta il lavoro dell’, focalizzandosi in particolare su due figure. In questo modo, la Beneamata sta facendo faville. CAPOLAVORO ? Maurizionon ha dubbi sull’. Il suovento su Sky Sport 24: «Isono due: Inzaghi e Marotta. Il primo perché ha fatto crescere giocatori che hanno raggiunto livelli impensabili. Tre nomi: Dimarco, Calhanoglu e Mkhitaryan. Mkhitaryan benino a Roma, ma non era questo giocatore. Dimarco non se lo filava nessuno e poi Calhanoglu… Incredibile. È uno dei tre migliori registi al mondo. Marotta? L’non naviga nell’errore. Calhanoglu gratis, Thuram gratis, Acerbi quasi gratis, Darmian gratis, Mkhitaryan gratis. Stanno facendo un capolavoro e qualora Zhang dovesse mollare darebbe ...