Como vs Brescia | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Il derby lombardo si annuncia avvincente con i lariani in odore di promozione diretta e le Rondinelle in piena corsa playoff.vssi giocherà venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio SenigalliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il colpo esterno ottenuto a Terni nell’ultimo turno ha consentito ai lariani di riscattare la sconfitta precedente, ritornando così a ridosso della promozione diretta, distante due punti. La squadra di Roberts spera di non incappare più in qualche passo falso di troppo che ne hanno rallentato un cammino eccezionale Anche le Rondinelle sono reduci dal successo contro il Cittadella ritornando in piena corsa per i playoff. La squadra di Maran è ora all’ottavo ...