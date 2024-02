Como Il Festival di Sanremo al cinema Astra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Venerdì ilorganizza la proiezione in diretta televisiva della Serata Cover del 74°della Canzone Italiana in programma la stessa sera, per la raccolta fondi del progetto “RiapriAmo la balconata“. Esperti, quiz, dress code “Come se foste all`Ariston“, e Toto, per replicare la serata sanremese. Apertura alle 19.45, inizio proiezione alle 20.30 con giuria e commenti in sala, applausometro, quiz game con premi. Presentatore Beppe Rondinelli, con in giuria tecnica William Costabile Cisco, Musica, e Chiara Anzani, Moda, giuria stampa: Dalila Lattanzi, Musica, e Giovanni Berera. Info www..it