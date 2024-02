Come vedere Sanremo in 4K sul digitale terrestre e non solo | i canali dedicati

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Per la prima volta in questo 2024, è possibilein 4K e ascoltarlo in audio 5.1. Un’occasione unica per non perdersi alcun dettaglio della kermesse canora tanto amata. La nuova tipologia di visualizzazione ad altissima risoluzione è disponibile in diverse modalità e per diversi tipi di tecnologie a disposizione degli utenti finali. La prima della soluzioni perin 4K è a disposizione di chi ha un abbonamento Tivùsat e siamo al cospetto dell’alternativa tecnologicamente più avanzata visto che proprio dal satellite giunge il segnale più stabile e pure meno compresso. Ogni serata del Festival sarà trasmesso alla sua massima risoluzione sul canale 214 dedicato proprio alla Rai in 4K. Perin 4K sul...