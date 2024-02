Come si cena da Alajmo in quel di Marrakech | una serata al Sesamo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Negli ultimi mesi è capitato spesso di parlare su queste pagine della situazione della cucina italiana all’estero. In particolare, abbiamo raccontato dinel mondo la nostra tradizione culinaria sia apprezzata quasi incondizionatamente ma stenti ancora ad affermarsiproposta di fine dining. Pensiamo alla dicotomia tra il ristorante francese, che in genere offre il non plus ultra della ristorazione d’oltralpe scegliendo ingredienti preziosi e ricette classiche, e il modello pizzeria e trattoria da Bel Paese che è quanto di più rappresentativo gli stranieri associno al nostro territorio. Dove sono quindi tutte le nostre stelle, gli chef italiani che da nord a sud stanno progressivamente innovando la tradizione, la cultura e la conoscenza intorno al cibo? Che tipo di impatto hanno queste realtà trasportate in terra straniera? A seconda dei ...