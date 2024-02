Come cambia il lavoro Commercio sul web e servizi al turismo Un anno da record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) PISA Pisa meglio di Lucca e Massa-Carrara. I dati sulla dinamica imprenditoriale 2023 nei territori della Camera diToscana Nord Ovest evidenziano o di crescita complessivamente positivo (+0,2%, al netto delle cancellazioni di imprese non più attive effettuate dagli uffici camerali) ma in rallentamento rispetto all’precedente (+0,5% nel 2022). È quanto emerge dall’analisi effettuata dall’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) e dall’Ufficio Studi della Camera didella Toscana Nord-OvestIl dato è in linea rispetto a quello medio della Toscana (+0,3%) ma inferiore rispetto a quello nazionale (+0,7%). In provincia di Pisa, la crescita del tessuto imprenditoriale 2023 è stata positiva (+0,3%) anche se in diminuzione rispetto al 2022. Lo sviluppo è sostenuto principalmente dalle società di capitale, soprattutto grazie ...