Colpo al Giardino Caponnetto | la rabbia della Fondazione | Firenze non merita questo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 - Quando come ogni mattina è arrivata sul posto di lavoro quasi non credeva ai suoi occhi: qualcuno nella notte si è intrufolato nel suo locale. Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 5 di martedì, ignoti dopo aver forzato il bandone si sono introdotti nel chiosco che si trova all'interno delsul lungarno del Tempio. Una volta dento, hanno arraffato il fondocassa e sono scappati facendo perdere le proprie tracce. "La sera prima avevo lasciato i soldi per pagare i fornitori, di solito non lascio nulla. Non ci voleva proprio" dice Maria Grazia Pulzella che dal 97 gestisce il chiosco che è un punto di ritrovo per molti fiorentini oltre che un presidio per il territorio, soprattutto in inverno. "Ho sporto denuncia proprio oggi – racconta la titolare – ma purtroppo c'era da aspettarselo. Qui ...