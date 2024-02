Colpi a raffica nelle farmacie del Faentino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Porte forzate, vetrine sfondate e registratori di cassa svuotati dei contanti. Nella notte tra sabato e domenica alcunedel territorio di Faenza e Castel Bolognese sono state bersagliate dai ladri. Gli episodi si sono verificati in serie, con il favore delle tenebre e il modus operandi è lo stesso per tutti i punti vendita. Almeno quattro i luoghi visitati dai malviventi: duecastellane, entrambe sulla via Emilia la Ghiselli e la Comunale, e due faentine, quella che fa parte del centro commerciale Le Cicogne e la farmacia dell’Ospedale in via San Giuliano. "Hanno sfondato la vetrina – racconta Annalisa D’Atri, la titolare di quest’ultima –, cercavano i contanti". All’interno della cassa però non c’erano altro che poche monetine: "E’ più cospicuo il danno, per oltre 600 euro, del furto stesso perchè all’interno non lasciamo soldi. E ...