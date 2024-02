Colin Farrell torna in tv con Sugar | una nuova serie noir rivoluzionaria

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pensavamo che il 2022 ci avesse regalato piùdi quanto avremmo potuto sperare? Bene, il 2024 è pronto a battere quel primato. Dopo essere aver fatto incetta di riconoscimenti per il suo ruolo nel film Gli spiriti dell'isola e aver impressionato tutti nei panni del Pinguino nel film con Pattinson nel ruolo di Batman,quest'anno non solo ha in arrivo laspin-off sul cattivo di The Batman, ma anche un nuovo progetto di Apple TV+ in otto puntate determinatissimo a rivoluziona il genere del poliziesco:, che arriverà in aprile. Dopo aver tenuto il segreto su questo titolo per gran parte dell'anno scorso, Apple, che se lo è conquistato in una sorta di duello tra streamer, è rimasta fedele alla natura investigativa dello show quanto più ha potuto e ...