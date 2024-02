Coldiretti | le famiglie nel 2023 hanno speso il 5 | 8% in più per mangiare Agricoltori sottopagati

Le famiglie hanno speso il 5,8% in più per mangiare il 3,9% in meno mentre gli agricoltori sono sottopagati per i prezzi che moltiplicano dal campo alla tavola. E’ quanto emerge dall’analisi della ...Le famiglie hanno speso il 5,8% in più per mangiare mentre gli agricoltori sono sottopagati per i prezzi che moltiplicano dal campo alla tavola . E’ quanto ...Approvato il D.Lgs. n.198 dell’8 novembre 2021, fortemente voluto dalla Coldiretti, che prevede che i prezzi non scendano mai al di sotto dei costi di produzione ...