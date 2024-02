Claudio Trenta | annullata la multa al pensionato che aveva riparato una buca

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È stata azzerata ladi 882 euro inflitta a72enne di Barlassina (Monza e Brianza), che era statoto dal comune per aver, a proprie spese, unain mezzo alla strada. Dopo diverse segnalazioni rimaste inascoltate,deciso di risolvere la questione riparando la voragine di circa 30 centimetri che si trovava su un attraversamento pedonale. Con un po' di bitume ericoperto la, stanco di non vederla sistemata. Ma la sua iniziativa venne addiritturata edecise di fare ricorso. Dopo mesi la sanzione è stataper decisione del giudice di pace di Monza. Le motivazioni ...

È stata azzerata la multa di 882 euro inflitta a Claudio Trenta, pensionato 72enne di Barlassina (Monza e Brianza), che era stato multato dal comune per aver riparato, a proprie spese, una buca in mez ...Claudio Trenta ha ottenuto la vittoria dinanzi al giudice di pace. Il pensionato della Brianza era stato multato lo scorso anno con una sanzione di oltre 800 euro per aver riparato una buca.BARLASSINA - "Esprimo soddisfazione per la vittoria di Claudio Trenta nel ricorso contro il Comune di Barlassina. Una battaglia durata nove mesi, che ha ...