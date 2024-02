Classifica prima serata Sanremo 2024 | chi sono i cantanti in testa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)died è già tempo dei primi bilanci. Al termine delle esibizioni di tutti e 30 i big in gara è stata stilata laprovvisoria con i primi artisti in graduatoria. A votarli esclusivamente la sala stampa. Dalla secondain poi verrà aperto invece anche il televoto. Zlatan Ibrahimovic e Amadeus a– ANSA (ilcorrieredellacitta.com)La 74esima edizione del Festival dinon sta tradendo le attese. Ieri sera, martedì 6 febbraiostate davvero tante le emozioni: tra gli immancabili momenti più leggeri, con i siparietti tra Amadeus e Fiorello (ma anche con Ibrahimovic ospite a sorpresa), e quelli più seri e intensi, come per il discorso della ...