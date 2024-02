Ciriani | allo studio intervento mirato su Irpef agricoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Il governo è sensibile alle istanze" provenienti dagli agricoltori e ha "come priorità l'impiego a sostegno dei più deboli" per questo "è, da inserire nel primo veicolo normativo utile" anche eventualmente il Milleproroghe una misura "volta a prevedere l'esenzione a quelli che necessitano un effettivo sostegno ferme restando le altre misure agevolative". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Lucadurante il question time alla Camera e replicando a una domanda di Iv sull'per gli. "E' una occasione per finalizzare al meglio gli interventi pubblici per portare a casa risultati concreti".

TEL AVIV, 07 FEB - Il premier Benyamin Netanyahu parlerà questa sera sull'accordo per la liberazione degli ostaggi. Lo ha riferito l'ufficio del premier. L'ora del discorso è prevista per le 18.30 in ...