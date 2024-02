Cina | vice primo ministro incontra alto funzionario USA del Tesoro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pechino, 07 feb – (Xinhua) – He Lifeng,cinese e responsabile cinese per gli affari economici e commerciali trae Stati Uniti, ieri hato a Pechino una delegazione guidata da Jay Shambaugh, sottosegretario agli affari internazionali presso il Dipartimento statunitense del. He Lifeng ha sottolineato che le due parti dovrebbero collaborare per attuare l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato durante l’incontro di San Francisco, continuando a fare buon uso del canale del gruppo di lavoro, approfondendo gli scambi e la cooperazione, costruendo il consenso, stabilizzando e sviluppando le relazioni economiche trae Stati Uniti e portare maggiori benefici alle imprese e ai cittadini dei due Paesi. Shambaugh si ...