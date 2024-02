Cina | stabilisce nuova stazione di ricerca in Antartide

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pechino, 07 feb – (Xinhua) – Lacinese di Qinling in, la quinta nazionale dinel continente, entra in funzione. Agenzia Xinhua

Un crollo economico e finanziario peggiore di quello del 2008 è in arrivo: a dirlo è lo stesso economista che aveva previsto la crisi di 15 anni fa. Perché dobbiamo prepararci a una catastrofeSorprese, colpi di scena, parole di fuoco e gesti eclatanti. Le sedute del Congresso americano assomigliano sempre di più a un film d’azione e sempre di meno a un parlamento. Ieri, alla Camera presied ...La produzione della Audi Q8 e-tron potrebbe essere spostata in Cina o in Messico, lasciando lo stabilimento di Bruxelles senza modelli da produrre ...