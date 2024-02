Cina | province gelate ripristinano gradualmente traffico su autostrade | ferrovie

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Wuhan/Changsha, 07 feb – (Xinhua) – La provincia centrale cinese dello Hubei, colpita da una bufera di neve, ieri ha dichiarato che le interruzioni delautostradale causate dal ghiaccio dovrebbero essere state risolte nella giornata di ieri, dopo la ripresa delsu tutte ledella provincia. Lesono state affollate di veicoli nel contesto della corsa ai viaggi per l’imminente Capodanno cinese, che si festeggia sabato. Sebbene ilintenso in occasione delle vacanze non sia insolito, quest’anno e’ stato accompagnato da precipitazioni ghiacciate, nevicate e gelo, che hanno investito le 18 aree a livello provinciale dellanelle regioni centrali e orientali dal 31 gennaio al 5 febbraio. A causa del maltempo, le ...

