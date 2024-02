Ciclismo Società San Miniato Santa Croce | stagione al via Con Fabiana Luperini anche Giorgia Catarzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Novità tecnica per la squadra femminile esordienti e allievi della Ciclistica S.-S.-Teamper la2024. Oltre anelle vesti di allenatrice, è stato raggiunto l’accordo con, fiorentina di Ponte a Ema, la località dove è nato e riposa Gino Bartali.in passato è stata una pistards medagliata avendo vinto da juniores per due volte consecutive il Campionato del Mondo nella prova dell’inseguimento a squadre nel 2018 ad Aigle in Svizzera e nel 2019 a Francoforte in Germania. Due volteha vintoil titolo Europeo nella stessa specialità. Duei titoli italiani che può vantare lache ...