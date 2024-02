Ciclismo | morto a 87 anni Luigi Arienti | oro a Roma 1960 nell’inseguimento a squadre

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 feb. – (Adnkronos) – “Lo sport italiano piange la scomparsa di, 87, vincitore della medaglia d?oro ai Giochi Olimpici dinell?inseguimento asu pista insieme a Mario Vallotto, Franco Testa e Marino Vigna”. A dare il triste annuncio il Coni con una nota sul proprio sito ufficiale. “Nato il 6 gennaio del 1937 a Desio, in provincia di Monza e della Brianza, si appassiona allavorando in un negozio di riparazione di biciclette -si legge su coni.it-. Grande fan di Gino Bartali, un giorno vede entrare Fausto Coppi e la sua vita cambia. Un giovanericeve in regalo la maglia da corsa di Coppi e nel 1954 inizia il percorso da inseguitore che lo porterà sul tetto del mondo. Vince e convince da esordiente e da allievo. Nel 1958 da dilettante conquista 10 titoli, l?anno successivo 15 e nelall?Olimpiade in casa entra nella storia del tricolore prendendosi un oro memorabile con i tre suddetti compagni di squadra. Dopodiché il passaggio al professionismo, due partecipazioni ai Mondiali di mezzofondo e, nel 1972, la fine dell?attività agonistica”. “Nel 2015 il Coni lo premia con il Collare d?Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, a suggellare il suo prezioso contributo alla gloria dell?attività del Paese nel mondo. Il Presidente del Coni GiovMalagò, interpretando i sentimenti dell’intero movimento sportivo, si unisce al cordoglio della famiglia e di tutto lo sport italiano”, conclude il comunicato. L'articolo CalcioWeb.

Ciclismo azzurro in lutto. È morto stanotte a Desio, in Brianza, Luigi Arienti, uno dei quattro cavalieri che conquistarono lo straordinario oro olimpico dell'inseguimento a squadre all'Olimpiade di R ...