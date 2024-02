Ciclismo La Bardiani-Csf in Turchia con una baby formazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tutto pronto in casa-Csf per il "Tour of Antalya" che si svolgerà tra giovedì e domenica in. Il team schiererà una delle formazioni più giovani tra quelle al via, con un’età media di 21 anni. Saranno gare di categoria 2.1 e le tappe in programma sono quattro. Ci saranno diversi giovani atleti al debutto stagionale, vedi Giulio Pellizzari. Sarà al debutto ufficiale anche il cileno Vicente Rojas. Tra i giovani promettenti ci saranno anche Lorenzo Conforti, dotato di spunto veloce, Alessandro Pinarello e Matteo Scalco. Esordio tra i professionisti per il velocista parmigiano Mattia Pinazzi, affiancato dal più esperto della, Enrico Zanoncello.