Ciclismo | Daniele Pontoni | “Un urlo liberatorio a fine gara Viezzi ha davanti a lui un futuro importante”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A conclusione dei Campionati del Mondo di ciclocross che si sono svolti a Tabor, in Repubblica Ceca, abbiamo raggiunto telefonicamente il commissario tecnicoPontani per stilare un bilancio di questa rassegna iridata culminata con l’oro di Stefanonella categoria Juniores, un successo che mancava all’Italia dal 2005 quando a conquistarlo fu Davide Malacarne: “E’ stata una giornata dalle emozioni forti: quando parti da favorito non è mai semplice e l’avvicinamento è stato volto a preservare Stefano dalla pressioni, abbiamo quindi cercato di metterlo nelle migliori condizioni per farlo rendere al meglio. E’ stata lache ho sentito più delle altre anche se ho cercato di mascherarlo. E’ stato abbastanza semplice guidarlo in corsa, avevamo sempre la situazione dellasotto controllo. Stefano sulle ...