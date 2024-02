«Ci sono bambini sotto le bombe | senza acqua e cibo e il nostro silenzio è co-responsabilità»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «La storia, Dio, non accettano la scena muta: cessate il fuoco». L’appello per la fine delle atrocità sulla Striscia di Gaza, nelassordante delle istituzioni, arriva dal palco del Festival di Sanremo. E precisamente da Dargen D’Amico, che nel suo look tutto orsetti e tenerezza, ha il coraggio di riportare l’attenzione del pubblico – presente e a casa – sulla situazione in Medio Oriente. I cantanti meteore di Sanremo, dal successo a una nuova carriera X ...