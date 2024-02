Chiusura sottotono per le Borse europee | a Piazza Affari -0 | 45% brilla Mps

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il mercato premia i conti superiori alle attese e il ritorno al dividendo dopo 12 anni. Euro si rafforza, ma rimane sotto quota 1,08 dollari. Petrolio in rialzo con scorte settimanali Usa sopra le previsioni

Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con il FTSE MIB che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,45%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla ...Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,45% a 30.976 punti mentre il focus degli investitori rimane sul contesto macroeconomico, l'evoluzione della situazione geopolitica e la stagione ...Bene il comparto auto con Stellantis e Ferrari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - Le borse europee archiviano una seduta sottotono ampliando leggermente i cali sul finale. Gli occhi de ...