Chip | lo scettro dell’industria e del reddito a Tsmc

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company () è diventata la principale azienda nel settore dei semiconduttori in termini dinel 2023, sorpassando le rivali Intel e Samsung. Si tratta di un altro indicatore del predominio della società taiwanese, che non solo presidia e domina la tecnologia di manifattura dipiù all’avanguardia, ma ora conduce anche per prestazioni aziendali e di mercato. Secondo i dati raccolti da Dan Nystedt, analista di TriOrient Investments e diffusi in un tweet,avrebbe riportato unper l’anno trascorso di circa $69.30 miliardi di dollari, una cifra che posiziona l’azienda davanti a Intel (che ha registrato uncomplessivo di $54.23 miliardi) e Samsung Electronics ($50.99 miliardi)., rispetto ai due ...