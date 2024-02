“Chiesa e pastorale digitale” | la nuova opera di Ammendolia e Petricca

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Ci si accosta a una realtà in continuo mutamento, qual è la digital society, nella quale la, pur non essendo esente dalle medesime dinamiche dei processi di ridefinizione di linguaggi e forme che il mondoha avviato, è chiamata a superare la tentazione dell’omologazione e a mostrare una prospettiva differente per essere comunità evangelica Diventa quindi essenziale comprendere i parametri di riferimento per una progettualità che non risponda solo a criteri tecnici e organizzativi ma si incardini nel carattere profetico di una comunità che sa leggere i segni dei tempi»: sono le parole di Vincenzo Corrado, Direttore dell’ufficio comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana e autore della prefazione all’. In uscita verso ...