Chiarugi | “Hamrin un esempio per noi ex compagni”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 – “Io, Merlo e Esposito abbiamo avuto non solo la fortuna di giocarci insieme, ma di apprendere anche i suoi insegnamenti. Ha insegnato il suo calcio, lo ricordo come un”. Il pensiero di Luciano, ex compagno di squadra di Kurt, di cui oggi si sono celebrati i funerali.