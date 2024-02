Chi è Tucker Carlson | il giornalista filo Trump che ha intervistato Putin

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mosca, 7 febbraio 2024 – Il presidente russo Vladimirè statodalamericano. Si tratta della prima intervista dicon unoccidentale dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. Chi è, licenziato l’anno scorso dalla rete conservatrice Fox News, ha annunciato martedì a Mosca che la sua intervista sarà trasmessa “presto”, in un unico blocco e senza censura, ma non in diretta. Secondo i media statunitensi, il, noto per il suo forte sostegno a Donald, prevede di renderla pubblica giovedì 8 febbraio. epa10748603 American conservative political commentator ...

