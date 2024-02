Chi è Ruggero | l’uomo che ha “presentato” il Festival di Sanremo per i primi secondi della serata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nel panorama televisivo italiano, alcuni volti diventano familiari non solo per le loro prestazioni davanti alla camera, ma anche per le storie uniche che portano con sé. È il caso di Ruggiero Del Vecchio, l'83enne che ogni mattina illumina la diretta di "Viva Rai2!" accanto a Rosario Fiorello. Con una decennale collaborazione alle spalle, Ruggiero è diventato un pilastro dello show, amato dal pubblico tanto quanto lo stesso Fiorello. Ma cosa sappiamo realmente di quest'uomo che, prima di diventare una figura televisiva, ha vissuto una vita piena di esperienze? Origini e Incontro con Fiorello Nativo di Margherita di Savoia, Ruggiero ha iniziato il suo cammino professionale come sarto all'età di 12 anni, un mestiere che ha esercitato con passione e dedizione fino a raggiungere ...