“Chi è quell’alieno” Gira per Sanremo 2024 col cantante | ora si sa tutto sulla sua presenza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Auno dei protagonisti in gara è ilGhali, che ha presentato il suo brano Casa mia. Insieme a lui all'Ariston c'è anche un Alieno, che lo accompagna durante la sua esibizione. Ha fatto la sua comparsa alla kermesse musicale e in tutte le occasioni in cui ci sarà la performance dell'artista, apparirà. Ora si è scoperto chi si nasconde dietro questo personaggio. AGhali e l'Alieno sperano di ottenere il massimo risultato, anche se nella prima serata del Festival non sono riusciti a piazzarsi nelle prime cinque posizioni. Non essendo stata svelata la classifica generale, che sarà mostrata solo nella finale di sabato, non si sa quale sia il posto in graduatoria. E ora sono stati forniti dei dettagli in più su questa persona che si cela sotto la maschera dell'extraterrestre.