Chi è Loredana Bertè? Età | altezza | vita privata | figli e Instagram

Loredana Bertè prima in classifica è un gesto al limite del pietismo che la stessa artista non merita. Troppo potere a giornalisti e televoto: a Sanremo deve finire l’amichettismo e devono tornare a ...La prima serata del Festival 2023, dalle 21.18 all'1.40, fece registrare in media 10 milioni 758mila telespettatori con il 62.5% di share. Marco ...Archiviata la prima serata del 74esimo Festival di Sanremo, con un podio tutto al femminile, nella seconda serata riascolteremo 15 dei 30 brani in gara. Ospiti John Travolta e Giovanni Allevi ...