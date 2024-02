Chi è Leo Gassmann | ospite di Sanremo 2024 e protagonista del film TV Califano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Stasera Leodella seconda sera di: ecco chi è il figlio d'artedelTV. Stasera sul palco disalirà Leo: questa volta il giovane artista non sarà all'Ariston in veste di cantante, come è già avvenuto in due occasioni, ma comedelTV, dove interpreta 'il Califfo', come veniva chiamato il cantautore romano. Ecco chi è Leo. Biografia e famiglia di LeoLeo, giovane e talentuoso cantautore italiano, porta con sé un cognome di risonanza nell'ambito artistico. Nato il 22 novembre 1998 a Roma, è ...