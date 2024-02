Chi è Fabrizio Boni | il compagno di Carlotta Dessì e colonna di SportMediaset

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è un giornalista died era ildi, tragicamente scomparsa ad appena 35 anni a causa di un tumore. La donna aveva più volte specificato come proprio il suo fidanzato le era stato vicino durante questo periodo difficile. La coppia non ha avuto figli. Laureato in scienze della comunicazione con ordinamento quinquennale a La Sapienza di Romaè redattore presso Mediaset ormai da oltre sette anni. Precedentemente aveva lavorato per La Gazzetta dello Sport dal 2015 al 2016 in qualità di organizzatore del team di persone dedicate alla messa in onda di un prodotto televisivo su Gazzetta Tv. Tra il 2014 e il 2015 era stato caporedattore di Class Editore, mentre per i cinque anni precedenti aveva svolto le stesse ...