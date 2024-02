Chi è Annalisa? Età | vita privata e Instagram

La prima serata di Sanremo è andata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024 . Dopo 5 ore di diretta ... (leggo)

I voti ai look : autoreggenti e body - Annalisa cattiva ragazza (7) - Ghali stiloso (8). Ricchi e Poveri - Natale è passato (5)

I look della prima serata: Amadeus con la giacca dall’effetto traspirante, Mengon in perfetto in Emporio Armani, Ibra modello (non) per caso, ... (corriere)