Charlotte Casiraghi | l’annuncio congiunto con il marito | la notizia scuote il Principato

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)fatto dainsieme a suoha scosso tutta la comunità. Unadel genere era impronosticabile Dopo qualche anno di relazione matrimoniale,e suoDimitri Rassam hanno dato ai loro seguaci unadavvero clamorosa. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un epilogo del genere. I presupposti sembravano più che positivi, ma a quanto pare le cose non sono mai come sembrano.che ha sconvolto tutti (Cityrumors.it). ANSA FotoLa principessa di Monaco ha preso la sua decisione, lasciando migliaia di persone senza parole. Dopo un lungo periodo, la diretta interessata ha dato al pubblico un ...

Succede spesso, succede quasi sempre. Chi non è presa dal desiderio di scattarsi una foto davanti allo specchio , mentre il parrucchiere di fiducia ... (amica)

Da Palais Princier non sono arrivate né conferme né smentite. Sui media francesi, però, le voci si rincorrono: Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam ... (amica)

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam divorziano per davvero. Alcuni dettagli privati della loro separazione sono stati rivelati, dunque dopo quattro ... (dilei)

Non solo Kate Middleton e Meghan Markle. Le figlie delle teste coronate sparse per l?Europa sono cresciute e oggi, a contendersi lo scettro della più ... (ilmessaggero)

Anche questa bella fiaba d’amore fra la ‘principessa’ e il produttore è finita. Come tante altre storie, principesche e non. Charlotte Casiraghi , ... (ilfattoquotidiano)

Royal Family, al capolinea la coppia più discussa del reame: le voci di corridoio fanno discutere su quanto accaduto. I dettagli ...Meno di cinque anni dopo essersi detti “sì” per la vita, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono separati. Come rivela la rivista Here, sarebbe ...Sarebbe giunto al capolinea, a 5 anni dal Sì, la relazione tra la figlia di Carolina di Monaco e il produttore ...