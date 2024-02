Champions League | club più ricchi | 2 5 miliardi con la nuova formula

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha deciso di approvare la Strategia Uefa 2024-2030 – Uniti per il successo, che si basa su sette valori chiave: rispetto, uguaglianza, equità, apertura, unità, integrità ed eccellenza. In particolare, è stato approvato il sistema dettagliato di distribuzione dei ricavi delle competizioni maschili Uefa perper il prossimo triennio, quello del 2024-2027. La soglia prevista è di 4.4di euro: il 10% (440 milioni di euro) è destinato alla solidarietà, il 7% (308 milioni di euro) ainon partecipanti e il 3% (132 milioni di euro) aiche partecipano ai turni di qualificazione. L’importo netto a quel punto viene suddiviso tra ipartecipanti (93,5%) e la UEFA (6,5%). Dell’importo totale disponibile destinato aipartecipanti ...

La Champions League si prepara alla rivoluzione. In attesa del termine della corrente edizione, a partire dalla stagione 2024/2025, la massima... (calciomercato)

Milan , c’è aria di cambiamento per quanto riguarda la Champions League: dal girone unico ai playoff . Ecco tutte le novità … Milan , c’è aria di ... (dailymilan)

I polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, vincitori delle ultime 3 Champions League maschili, sono stati eliminati. Quandi svanisce (anche per via dei numerosi infortuni accusati) la possibilità per Ka ...Inoltre, 25 milioni di euro sono riservati alla Uefa Women's Champions League e alla Uefa Youth League. L'importo netto (al netto dei costi, dei pagamenti di solidarietà e dei pagamenti ad altre ...