Champions League | 2 5 miliardi ai club partecipanti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Laalza i premi ainel prossimo trienno: una torta da 2.5da spartirsi tra iLa nuovaa girone unico partirà la prossima stagione, ma intanto la Gazzetta dello Sport rivela i premi di partecipazione per le squadre. Con più partite nel girone e maggiori incassi da tv e stadi, la competizione mette sul piatto 2.5da dividere tra tutte lee divisi in tre voci: partecipazione (che può valere fino a 20 milioni per squadra), risultati e infine una nuove voce che unisce insieme market pool e ranking storico. La voce più importante è la seconda, con i premi UEFA che aumentato ad ogni partita vinta rispetto al precedente formato e valgono 950 milioni. La squadra ...