Cessate il fuoco Il monologo di Dargen D' Amico a Sanremo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il cantante in gara con "Onda alta" non ha voluto farsi sfuggire l'occasione di lanciare un messaggio pacifista dal palco dell'Ariston

«Nel Mar Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe e il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia non accetta scena muta. Cessate ...La storia e Dio non accettano la scena muta: cessate il fuoco" Così Dargen D'Amico ha lasciato il palco dell'Ariston dopo la sua prima esibizione a Sanremo 2024, all'1:10 di martedì 5 ...