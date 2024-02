Cesena in riviera senza Silvestri e Varone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Venerdì sera ilsi presenterà al ’Romeo Neri’(foto) e. Il difensore e il centrocampista, infatti, sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo e salteranno il derby. Assenze non da poco per mister Toscano che, a sua volta, osserverà i suoi da lontano perché squalificato. Toscano che per la trasferta di Rimini spera di poter recuperare Augustus Kargbo, alle prese con una distorsione alla caviglia risultata meno grave di quanto inizialmente era stato ipotizzato. Nessun problema con il giudice sportivo in casa Rimini con il rientro di Garetto che un turno di stop imposto dal giudice lo ha appena scontato saltando il match di sabato scorso sul campo del Perugia (finito con uno 0-0 e un punto d’oro per i biancorossi). Nel girone B due giornate di stop per Ferretti della Recanatese, ...