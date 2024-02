C’era una volta Tatarella | gollista che stupiva senza apparire Il ricordo di De Tomaso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Avrebbe fatto molto comodo a Giorgia Meloni lo scudo. Le avrebbe forse evitato di farsi il segno della croce tutte le volte che alcuni suoi luogotenenti aprono bocca. Sì, perché Giuseppe(1935-1999), detto Pinuccio, era fatto così. Per chi, tra i suoi, sbagliava una dichiarazione pubblica, erano guai seri. Le sue sfuriate, per i malcapitati, erano proverbiali. Non a caso colui che venne chiamato il Viceré delle Puglie era, nella destra italiana, assai apprezzato e altrettanto temuto. Il primo ad accorgersi del peso politico di “Pinuccio” fu Giorgio Almirante, leader storico del Movimento Sociale. Che nello scambio di consegne con Gianfranco Fini regalò al suo successore il seguente consiglio: “Puoi litigare con tutti, ma evita di litigare con”. Sottinteso: non conviene. In realtà, la raccomandazione ...