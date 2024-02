Centri commerciali | crescono le vendite nel 2023

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano, 7 febbraio 2024 – Le, nei, nel corso delhanno fatto registrare un importante trend di crescita. Sulla base dei dati diffusi dall’Osservatorio CNCC-EY consuntivo anno: lenelconfermano la crescita (+2,4%) rispetto al 2022 e il recupero rispetto al fatturato pre-covid del 2019 (+1%). Effetto traino della Ristorazione (+15,8%) e della Cura persona e Salute (+10,4%). Un’ulteriore conferma del generale buon andamento dell’Industria emerge dai dati annuali per le affluenze, che rilevano per i 12 mesiun +6,8% rispetto al 2022. L’analisi dei dati Analizzando i dati di fatturato dei 12 mesi del, emerge chiaramente che il trend di ripresa dell’Industria dei...

Ultima giornata di Festa per queste vacanze natalizie. Da lunedì in molti torneranno al lavoro ma soprattutto riapriranno le scuole. Non prima però ... (ilcorrieredellacitta)

LE SVENDITE. Folla nei principali ipermercati della provincia per il primo giorno di Saldi in Lombardia. Pochi hanno scelto di fare shopping per le ... (ecodibergamo)

Il modus operandi è sempre lo stesso: frantumare i finestrini delle auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola per ... (teleclubitalia)

Rivitalizzare il centro storico di Vibo Valentia e il lungomare di Vibo Marina attraverso la creazione di attività commerciali, incentivando l’imprenditoria giovanile e creando così nuova occupazione ...Le vendite totali del 2023 hanno realizzato una crescita del 2,4% rispetto al 2022 e dell’1% rispetto al 2019. L'abbigliamento registra soltanto un +1,9% annuale.Tre nuovi ecocompattatori per l’avvio a riciclo delle bottiglie in Pet a Firenze, che affiancano i primi tre già in funzione in città che si trovano presso i centri commerciali Coop di Gavinana, Ponte ...