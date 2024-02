Censure immaginarie e svendite vere

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ho trovato ipocriti gli allarmi della categoria a cui appartengo di fronte alle parole di Giorgia Meloni sulla cessione la cessione di alcune quote azionarie nelle partecipazioni statali. Nulla in confronto agli anni Novanta quando i governi Prodi e D’Alema misero sul mercato asset fondamentali realizzando la più grande svendita di beni dello Stato. Nei miei quasi trent’anni da direttore sono stato licenziato due volte e sempre per questioni politiche. La prima volta perché mi ero permesso di raccontare le pressioni di Oscar Luigi Scalfaro sulla Consulta, al fine di far cambiare opinione ai giudici della Corte sull’ammissibilità di un referendum. La seconda perché avevo osato pubblicare le notizie che riguardavano i procedimenti penali a carico dei genitori di Matteo Renzi, a quei tempi presidente del Consiglio. Nonostante fosse evidente che le rimozioni dalla direzione del Tempo e ...

Va in scena il 3 e 4 febbraio al Teatro Lo Spazio di Roma, ‘Donne senza censura’, spettacolo scritto ...il potere e tra fantasmi reali e immaginari giganteggia l’ombra di Carmelo Bene. Ironizzando ...Va in scena il 3 e 4 febbraio al Teatro Lo Spazio , DONNE SENZA CENSURA, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Patrizia Schiavo. Uno spettacolo nato nel 2013 e di scottante attualità per gli ...È uscito il nuovo Mean Girls. Non si sta parlando del sequel, che pure c’è stato. E neanche dell’adattamento teatrale. Si sta parlando dell’adattamento cinematografico dell’adattamento teatrale. Dicia ...