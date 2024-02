Castelluccio di Norcia | un mese in un minuto e mezzo | sole | nubi e poca neve

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(Perugia), 7 febbraio 2024 – E’ un inverno decisamente insolito, con temperature miti e assenza diche solo occasionalmente torna ad imbiancare il Vettore e la piana di, l'intero Appennino risente della presenza ingombrante dell'anticiclone subtropicale che tiene lontane le perturbazioni atlantiche, ma anche le irruzioni fredde dai Balcani. Il timelapse che riepiloga l'interodi gennaio, in appena undi filmato, evidenzia la quasi totale assenza delle precipitazioni, rimangono isolati nevai nei canaloni del monte Vettore a memoria della stagione fredda. Nel secolo scorso erano consuete le bufere die il manto bianco ricopriva i piani diper diverse settimane, a volte fino alla primavera ritardando anche la ...

Norcia (Perugia), 7 febbraio 2024 – E’ un inverno decisamente insolito, con temperature miti e assenza di neve che solo occasionalmente torna ad imbiancare il Vettore e la piana di Castelluccio, l'int ...Da un anno a questa parte mi sono abituato a guardare la realtà dal microcosmo del cratere del sisma 2016-2017. Un cosmo che poi non è così “micro”, trattandosi di una superficie di 8000 chilometri qu ...Tutto quello che c’è da sapere per ammirare le lenticchie in fiore con i loro incantevoli colori accesi e vivaci ...