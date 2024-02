Caso Salis | Nordio | “Lo Stato ha fatto il possibile Anche di più”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) , ma il padre di Ilaria non si arrende: “Ci resta Mattarella” In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro della Giustizia, Carlo, risponde alle ultime dichiarazioni del padre di Ilaria, che aveva parlato di immobilismo da parte delloitaliano., invece spiega che i genitori della donna in carcere a Budapest “non sono mai stati lasciati soli. Il padre l’ho incontrato due volte, e ci siamo mossi con doverosa sollecitudine, appena ci èprospettato il problema. Ma il nostro intervento ha un limite invalicabile: la sovranità della giurisdizione straniera”.ha poi precisato che Roberto“ci ha chiesto di descrivere al giudice ungherese le garanzie offerte dalloitaliano in ...