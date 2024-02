Caso Salis | il padre contro il governo | “Sono furibondo Ci resta una possibilità”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildi Ilariain un’intervista a ‘La Stampa’ attacca duramente ile ribadisce che c’è solo unaper la figlia. La fumata nera nell’incon i ministri Nordio e Tajani fa ancora male aldi Ilaria. Come confermato ai giornalisti subito al termine delle discussioni con gli esponenti del, la speranza era quella di arrivare ad una svolta per riportare la figlia in Italia, ma alla fine non c’è stato nessun accordo. Ilariasi scagliail– Notizie.com – © AnsaRisposte considerate insoddisfacenti per Roberto. Ildi Ilaria in un’intervista a La Stampa ribadisce che quello con il ...