Caso Ferragni | fascicolo della procura di Cuneo arrivato a pm Milano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildisull'influencer Chiarasul tavolo dell'aggiunto diEugenio Fusco che si è visto riconoscere dal pgCassazione Mariella De Masellis la competenza territoriale per ildel pandoro 'Pink Christmas'Balocco, azienda dolciaria con sede nella provincia piemontese. L'imprenditrice digitale è indagata per truffa aggravata anche per le uova pasquali con il suo marchio per Dolci Preziosi e la bambola in collaborazione con Trudi lanciata sul mercato nel 2019. Oltre a pandoro, uova pasquali e bambola, tutte iniziative benefiche con lo stesso modus operandi, l'indagine potrebbe espandersi alla collaborazione con i biscotti Oreo, nel periodo del Covid, e alla donazione che Chiarafece a Soleterre nel 2017. Contratti e omaggi ora al vaglioe degli uominiGuardia di finanza, solo dopo lo studio dei documenti si passerà a sentire i protagonisti dell'inchiesta, non prima di inizio marzo, a partire dalla stessa influencere dal suo braccio destro Fabio Maria Damato.