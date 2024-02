Caserta | precipita dal quarto piano e muore nell’impatto | addio a docente di 56 anni

Un operaio di 65 anni, Giovanni Corona, è morto nel pomeriggio di ieri, cadendo durante le operazioni di montaggio di una gru. E’ accaduto a Rivoli, in ...StampaTragedia sfiorata stamane intorno alle 11 a Furore, dove, un giovane di origini statunitensi, stava effettuando un lancio con il deltaplano quando è improvvisamente precipitato in una zona imper ...ARIENZO – Precipita da un albero mentre raccoglie la frutta, ex assessore comunale di Arienzo, Salvatore Morgillo, 77 anni, muore dopo una settimana di agonia. L’incidente la settimana scorsa nel suo ...