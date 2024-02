Casentino | scoperti sei lavoratori in nero in una pizzeria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 7 febbraio 2024 – Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi giorni da personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Arezzo assieme al nucleo Carabinieri Ispettorato e in collaborazione con i militari di Cortona e Bibbiena, in un ristorante-delsono stati trovati 6insu 6 presenti. Lo rende noto lo stesso Ispettorato spiegando che i servizi ispettivi sono stati svolti oltre che nel settore dei pubblici esercizi anche in quello dell'edilizia. In un cantiere della Valdichiana, si specifica, sono state riscontrate numerose violazioni in materia di salute e sicurezza tra le quali l'omessa adozione di misure per la prevenzione incendi. Sono stati altresì adottati, si spiega, 8 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale: 7 per gravi violazioni in ...