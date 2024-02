Case residenza anziani Intesa Regione-sindacati Aiuti ai redditi più bassi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)hanno raggiunto un accordo sulle CRA per sostenere le famiglie conmedio-nel pagamento delle rette. Nel merito è prevista l’introduzione dell’Isee a partire dal 1° gennaio 2025, da applicare in maniera lineare nel calcolo delle rette a carico degli utenti dei servizi sociosanitari residenziali. E ulteriori 10 milioni di euro sul Fondo sociale regionale, risorse aggiuntive che lastanzierà in assestamento di Bilancio 2024 e che trasferirà ai Comuni per sostenere le famiglie conmedionel pagamento delle rette stesse, a valere per tutto quest’anno. Sono le novità contenute nel verbale di accordo sottoscritto dallaEmilia-Romagna con i ...